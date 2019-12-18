living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 كانون الأول 2019

18
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر سياسي متابع لمفاوضات تسمية الرئيس المكلف المفترض إنّ الصفة التي يجري التركيز عليها في الاختيارات هي نظافة الكف والاستقامة، لافتاً إلى تكرار اسم الرئيس سليم الحص كمثال مطلوب في الشخصية التي يجب اختيارها، وقال المصدر يكفي حدوث هذا التطوّر في الوسط السياسي ليؤشر إلى مرحلة جديدة والى تأثير الحراك في تغيير المعايير…

 

كواليس

أشارت معلومات استخبارية تضمّنتها تقارير دبلوماسية غربية إلىصلة السعي الأميركي لتسريع ترسيم الحدود البحرية للبنان والحاجة لضمّ لبنان إلى أنبوب غاز ينقل الغاز من الأراضي المحتلة وقبرص إلى أوروبا كمنافس للغاز الروسي. والأنبوب لايصير اقتصادياً من دون شراكة لبنان، سواء لجهة كلفة النقل وتوزعها أو لجهة الكمية المطلوبة؛ وذلك بعد فشل الغاز الصخري الأميركي في تحقيق المنافسة…

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
باتت الأجواء أكثر مؤاتية لقبول فكرة «بدائل وزارية» على غير صعيد؟


غمز
تكاد الإتصالات تعود إلى نقطة الصفر بين تيّار فاعل وحزب يميني، على خلفية مشاورات التسمية لتأليف الحكومة..


لغز
تتسارع عمليات إفلاس شركات كبرى، على نحو دراماتيكي، وبعضه لا يتعلق بتطورات الأزمة..

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout