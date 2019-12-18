أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 كانون الأول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر سياسي متابع لمفاوضات تسمية الرئيس المكلف المفترض إنّ الصفة التي يجري التركيز عليها في الاختيارات هي نظافة الكف والاستقامة، لافتاً إلى تكرار اسم الرئيس سليم الحص كمثال مطلوب في الشخصية التي يجب اختيارها، وقال المصدر يكفي حدوث هذا التطوّر في الوسط السياسي ليؤشر إلى مرحلة جديدة والى تأثير الحراك في تغيير المعايير…

كواليس

أشارت معلومات استخبارية تضمّنتها تقارير دبلوماسية غربية إلىصلة السعي الأميركي لتسريع ترسيم الحدود البحرية للبنان والحاجة لضمّ لبنان إلى أنبوب غاز ينقل الغاز من الأراضي المحتلة وقبرص إلى أوروبا كمنافس للغاز الروسي. والأنبوب لايصير اقتصادياً من دون شراكة لبنان، سواء لجهة كلفة النقل وتوزعها أو لجهة الكمية المطلوبة؛ وذلك بعد فشل الغاز الصخري الأميركي في تحقيق المنافسة…

اللواء: أسرار

همس

باتت الأجواء أكثر مؤاتية لقبول فكرة «بدائل وزارية» على غير صعيد؟



غمز

تكاد الإتصالات تعود إلى نقطة الصفر بين تيّار فاعل وحزب يميني، على خلفية مشاورات التسمية لتأليف الحكومة..



لغز

تتسارع عمليات إفلاس شركات كبرى، على نحو دراماتيكي، وبعضه لا يتعلق بتطورات الأزمة..