أسرار الصحف ليوم الأربعاء 18 كانون الأول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر سياسي متابع لمفاوضات تسمية الرئيس المكلف المفترض إنّ الصفة التي يجري التركيز عليها في الاختيارات هي نظافة الكف والاستقامة، لافتاً إلى تكرار اسم الرئيس سليم الحص كمثال مطلوب في الشخصية التي يجب اختيارها، وقال المصدر يكفي حدوث هذا التطوّر في الوسط السياسي ليؤشر إلى مرحلة جديدة والى تأثير الحراك في تغيير المعايير…

كواليس

أشارت معلومات استخبارية تضمّنتها تقارير دبلوماسية غربية إلىصلة السعي الأميركي لتسريع ترسيم الحدود البحرية للبنان والحاجة لضمّ لبنان إلى أنبوب غاز ينقل الغاز من الأراضي المحتلة وقبرص إلى أوروبا كمنافس للغاز الروسي. والأنبوب لايصير اقتصادياً من دون شراكة لبنان، سواء لجهة كلفة النقل وتوزعها أو لجهة الكمية المطلوبة؛ وذلك بعد فشل الغاز الصخري الأميركي في تحقيق المنافسة…

اللواء: أسرار

همس

باتت الأجواء أكثر مؤاتية لقبول فكرة «بدائل وزارية» على غير صعيد؟



غمز

تكاد الإتصالات تعود إلى نقطة الصفر بين تيّار فاعل وحزب يميني، على خلفية مشاورات التسمية لتأليف الحكومة..



لغز

تتسارع عمليات إفلاس شركات كبرى، على نحو دراماتيكي، وبعضه لا يتعلق بتطورات الأزمة..

الجمهورية: أسرار

طامح لتكليفه تشكيل الحكومة

يؤكد أحد الطامحين لتكليفه مهمة تشكيل الحكومة الجديدة أنه يستعدّ لهذه المهمة قبل تأجيل الإستشارات الأخيرة وهو كان على علم بوجود سيناريو سيقود الى تأجيلها.

موقف قاسٍ

يستعد تجمُّع دبلوماسي غربي الى تسجيل موقف قاسٍ من البطء في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

بانتظار حكومة موثوقة

نفى أحد الدبلوماسيين العرب ما نسب اليه من مواقف تشجّع أطرافاً لبنانيين على عرقلة مهمة تشكيل الحكومة وقال إننا نتتظر حكومة موثوقة لاستئناف المساعدات.