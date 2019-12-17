المفتش العام المساعد لدار الفتوى: طعنات تلو الطعنات من جعجع وقواته في ظهر الرئيس الحريري

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كتب المفتش العام المساعد لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية الدكتور حسن مرعب عبر حسابه على تويتر: "طعنات تلو الطعنات من سمير جعجع وقواته في ظهر الرئيس سعد الحريري وتياره والذي لولاه لكان جعجع الى الآن قابعاً في سجنه ولكن بكل الأحوال سقط القناع من زمان والدنيا دوارة وما تصنعه اليوم ستجنيه غداً ومن يخون ستنقلب خيانته عليه ولن تنفع التبريرات والاختباء خلف الحراك بعد اليوم خلصت."

ويعرّف مرعب عن نفسه بأنه يكتب بصفته داعية وإعلامياً باحثاً في الدين والسياسة وشؤون الحياة وأن رأيه يمثله ولا يلزم أحداً سواه.