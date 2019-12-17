ماذا نتج عن لقاء بري - الحريري؟

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التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

وبعد اللقاء، صدر بيان شدّد على وجوب تحلّي اللبنانيين في هذه المرحلة بالوعي واليقظة وعدم الانجرار نحو الفتنة التي يدأب البعض العمل جاهداً نحو جرّ البلاد للوقوع في أتونها.



وأكد البيان أنّ الفتنة لا يمكن أن تواجه إلا بالحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية ونبذ التحريض وإفساح المجال أمام القوى الأمنية والجيش للقيام بأدوارهم وتنفيذ مهامهم في حفظ الأمن والمحافظة على أمن الناس وحماية الممتلكات العامة والخاصة.



وأشار إلى أنّ الحاجة الوطنية باتت أكثر من ملحة للإسراع في تشكيل الحكومة وضرورة مقاربة هذا الاستحقاق بأجواء هادئة بعيدا عن التشنج السياسي تتقدّم فيها مصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح شخصية.