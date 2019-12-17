living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محكمة الجنايات في بيروت تبرىء متهما بجريمة قتل.. بعد 34 سنة!

17
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من القضاة: طارق البيطار رئيسا وميراي ملاك وفاطمة ماجد مستشارتين، حكمها في جريمة قتل محمد حسن المولى ومحاولة قتل إبراهيم محمد الحاج ديب المولى من خلال إطلاق النار عليهما في محلة حربتا - رأس بعلبك ، ما أدى الى مقتل الأول وجرح الثاني.

ووقعت الجريمة منذ قرابة 35 عاما بتاريخ 20/4/1985 حيث جرى اتهام محمد عباس المولى بإقدامه وبالإشتراك مع كل من حسن علي محمود المولى، علي محمود تركي المولى،أحمد تركي المولى على قتل محمد حسن المولى عن سابق تصور وتصميم وعلى محاولة قتل قريبه إبراهيم محمد الحاج ديب المولة بإطلاق النار عليهما من أسلحة حربية وفقا للجنايتين المنصوص عليهما في المادة 549 معطوفة على المادة 201 عقوبات،والجنحة المنصوص عليها في المادة 72 أسلحة وذخائر.

 
 

وورد في حيثيات الحكم أن الحادثة وقعت على خلفية خلاف عائلي بين أبناء العائلة الواحدة على أثر تعيين مختار،ما أدى الى إنقسام العائلة بين مؤيد ومعارض.

وتبين من خلال التحقيقات الأولية والإستنطاقية للجريح ولعدد من الشهود عدم وجود أي دليل جرمي مباشر على قيام المتهم بإطلاق النار خلال الحادثة موضوع الدعوى، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن المتهم قد خطط مسبقا مع آخرين لقتل المغدور وأن الظروف المحيطة بالحادثة تجعل من الشك سائدا حول مدى تورط المتهم في جريمة القتل ومحاولة القتل سواء من خلال المشاركة والتنفيذ أو في تسهيل وقوعها.
وكان المتهم قد أُوقف بتاريخ 4/11/2019 إنفاذا لخلاصة الحكم الغيابي الصادر في حقه،على أن يطلق سراحه فورا ما لم يمكن موقوفا بداع آخر بحسب الفقرة الحكمية.


MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout