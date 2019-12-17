٧٤ محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة

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سطّرت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة ، في الأسبوع الماضي، 74 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة.

بلغ عدد زيارات الكشف التي قام بها مراقبو حماية المستهلك 809 موزعة على 13 نوع كشف على مختلف الأراضي اللبنانيّة.

طالت هذه الزيارات 468 زيارة لمحال تجارية تم التدقيق خلالها بكل ما يتعلق بالسلامة الغذائية، نتج عنها تنظيم 48 محضر ضبط بحقّ المخالفين وأحيل محضري ضَبط أمام القضاء المختص.

وشملت هذه الزيارات 107 أفران سُطّر على اثرها 27 محضر ضبط للأفران التي تلاعبت بسعر أو وزن ربطة الخبز.

كما جرى تنظيم 8 محاضر ضبط بمخالفات للقرارات والتعاميم لأصحاب المولدات الكهربائية وأُحيل 4 محاضر ضبط أمام القضاء المختص. مع الإشارة إلى أن الشكاوى المقدمة من المستهلكين بلغت 142 شكوى.

وفي هذا السياق، تُذَكّر وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلِكين بضرورة الابلاغ عن أيّ مخالفة على الخطّ الساخن 1739 لتسجيل الشكاوى وملاحقتها. وهيَ إذ تؤكد استمرارها في أداء مهماتها والتشدّد بضبط المخالفات، تدعو المعنيين الى الإلتزام بالنصوص القانونيّة المرعيّة الإجراء. ‎