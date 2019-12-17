القاضية عون مثلت امام هيئة التفتيش القضائي

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، مثلت أمام هيئة التفتيش القضائي، بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى باحالتها على التفتيش، بسبب عقدها مؤتمرا صحافيا وإصدار بيانات إعلامية من دون إذن مسبق، وفي الدعوى المقامة ضدها من النائب هادي حبيش بصفته الشخصية، حول الاشكال الذي حصل في مكتبها الاسبوع الماضي، وما أسند إليها من جرم القدح والذم والتحقير به كمحام وكنائب، وفي الدعوى التي أقامها حبيش ضدها بوكالته عن رئيسة مصلحة تسجيل السيارات والمركبات هدى سلوم بجرم حجز حريتها.