الحريري اتصل بسليمان فرنجية.. وتوضيح عن الكتلة المسيحية الوازنة!

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اجرى الرئيس سعد الحريري اتصالا هاتفيًا بالنائب السابق سليمان فرنجية وعرض معه للصعوبات التي تعترض الاستشارات النيابية وتداعياتها على فرص معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان .

وأوضح الرئيس الحريري خلال الاتصال ان كلامه بالأمس عن غياب الكتل المسيحية الوازنة عن عملية تسمية الرئيس المكلف لم يقصد منه ابدا اي انقاص من احترامه الكامل لتمثيل كتلة المردة او اي من النواب المنضوية في كتل اخرى او النواب المسيحيين المستقلين.

وأكد الرئيس الحريري شكره وامتنانه لكل النواب الذين كانوا في صدد التسمية واعتباره كل الأصوات وازنة في المسار الدستوري الضامن لنظامنا الديمقراطي الفريد.