هل يعتذر الحريري؟

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أشار النائب السابق مصطفى علوش الى انه من غير الممكن تأكيد احتمال اعتذار الرئيس سعد الحريري عن التكليف، مضيفاً: "بصراحة نعتقد ان على الحريري ان يعتذر من إدراج إسمه ضمن الاحتمالات لتشكيل الحكومة".



ولفت علوش في حديث لـ"صوت لبنان 100.5" الى أنّ "الحريري هو أوّل من طرح اسم السفير السابق نواف سلام لترؤس حكومة تكنوقراط"، معتبراً ان الامر الاساسي الذي دفع الحريري الى طلب تأجيل الاستشارات هو ما حصل فجر الاثنين اذ لا يمكنه الدخول إلى الحكومة من دون أن يكون لديه حلفاء سواء داخل السلطة أو خارجها.



وركّز علوش على أنّ "يوم الخميس يفترض أن نذهب إلى الاستشارات النيابية ونعرف اسم الرئيس المكلف".