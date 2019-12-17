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درغام ردا على حبيش: التيار الوطني الحر لم يطالب باقالة سلوم.. ومن غير المقبول التصرف كأننا في حارة كل مين ايدو قلو

17
DECEMBER
2019
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عقد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب رد فيه على الافتراءات التي سردها النائب هادي حبيش خلال مؤتمره الصحافي يوم الأحد الفائت.  
 
ولفت درغام الى أن الزميل حبيش يحاول عبثا تصوير المشكلة كما لو أنها مشكلة سياسية، ويصف توقيف المديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلّوم بـ"الاحتجاز"و"مؤامرة" بدأت منذ سنتين لإطاحتها وإقالتها لتعيين بديل ينتمي إلى تيار سياسي آخر"، وقال: "باءت المؤامرة بالفشل، قرّروا أن يُركّبوا ملفّاً لها. 
 
"هنا يهمني أن أؤكد ان التيار الوطني الحر لم يطالب يوما باقالة السيدة هدى سلوم، إنما كان الوزير المشنوق ومعه النائب حبيش يحاولون التجديد لها وإستقتلوا وأوقفوا كل تعيينات الداخلية لأجلها، وهو ما رفضناه ونرفضه نظرا للشبهات حول هذه الدائرة من فساد وكثرة شكاوى المواطنين"، وشدد درغام على أن "الموقف ليس موقفا شخصيا انما يتعلق بانتظام المؤسسات ومحاربة الفساد في المؤسسات العامة". 
 
وتطرق درغام الى المرسوم ٤٥١٧ تاريخ ١٣/ ١٢/ ١٩٧٢ المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة،المادة ٦ التي تنص على أنه:
 
"يعين رئيس مجلس الادارة واعضاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، او التمديد.
 
- على سلطة الوصاية، قبل انتهاء ولاية مجلس الادارة بشهرين على الاقل, ان ترفع الى مجلس الوزراء اقتراحا بتأليف مجلس ادارة جديد.
 
- يستمر مجلس الادارة القائم, بمتابعة اعماله حتى تعيين المجلس الجديد." وهذا ما لم يحصل.
 
وهنا نلفت الى أن هدى سلوم عينت في العام ٢٠١٤ وانتهت ولايتها المحددة بثلاث سنوات في العام ٢٠١٧.
 
لم ترفع سلطة الوصاية اي وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، اقتراحا بتعيين رئيس وأعضاء جدد لمجلس إدارة هيئة إدارة السير خلال المهلة القانونية اي قبل شهرين على الأقل من انتهاء الثلاث سنوات.
 
ــ تطبيق الفقرة الثالثة من المادة ٦ رهن بتطبيق الفقرة التي قبلها. اي انه لكي يستطيع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم الاستمرار بمتابعة أعمالهم الى حين تعيين مجلس جديد او التجديد لهم من قبل مجلس الوزراء، يجب ان يسبق ذلك قيام سلطة الوصاية اي وزير الداخلية باحترام الفقرة المتعلقة برفع اقتراح التعيين وفق الأصول بحيث اذا تأخر إقرار التعيين يستمر المجلس المنتهية ولايته بمتابعة تسيير المرفق العام.
 
 واضاف: المادة واضحة وهنا المخالفة القانونية التي كانت ولا تزال بعدم تقديم وزير الداخلية كتاب التجديد أو كتاب التعيين.
 
ولفت درغام: الى أنه على الزميل حبيش متابعة القضية لدى المراجع المختصة التي لنا ملء الثقة بها، ان كان في القضاء أو مجلس القضاء الأعلى ولدى مدّعي عام التمييز، إذ من غير المقبول أن نتصرف وكاننا في حارة كل مين إيدو قلو. 
 
 وختم: نجدد تأكيدنا على أن المرحلة تتطلب منا الكثير من الوعي والمزيد من احترام عمل المؤسسات الدستورية والقضائية والابتعاد عن المهاترات والمزايدات.  
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