إخبار ضد سامر الصيداوي لنشره فيديو مسيئا للمقامات الدينية

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أفادت "الوكالة الوطنية" أن المحامين محمد زياد جعفيل، ميشال فلاح، عمر الكوش، الدكتور وليد حدرج ودانيا ابو ملحم تقدموا اليوم، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد سامر صيداوي، على اثر انتشار مقطع فيديو له على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي يتناول فيه الطائفة الشيعية وآل البيت، "متعرضا بذلك للسلم الأهلي، الذي قد يؤدي الى فتنة مذهبية وطائفية ووطنية"، طالبين توقيفه والتحقيق معه وإدانته مع كل من يظهره التحقيق مشاركا أو محرضا بجرم المادتين 317 و474 من قانون العقوبات، وإنزال أشد العقوبات في حقه.