هل في إمكان لبناني أن يفوز هذا المساء بـ372 مليون دولار أميركي في يانصيب Mega Millions الأميركي؟

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بيروت، لبنان — مساء الثلاثاء، سيقدّم اليانصيب الأميركي العالمي الضخم Mega Millions جائزةً كبرى تبلغ قيمتها 372 مليون دولار أميركي. قد يفوز أحدهم بالجائزة هذا الأسبوع ويحصل على هذا المبلغ الخيالي، فلمَ لا تكون أنت الفائز؟

لست في حاجة إلى أن تسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية لتحظى بفرصة الفوز بجائزة Mega Millions الكبرى. يمكنك المشاركة في لعبة اليانصيب هذه عبر شراء تذاكر Mega Millions الرسمية من موقع theLotter.com الإلكتروني.

كيف يعمل موقع theLotter؟

موقع theLotter.com هو خدمة رائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت. إنه يحظى بثقة جميع هواة اليانصيب حول العالم، لأنه وسيلة سهلة وآمنة ومضمونة للمشاركة في أضخم ألعاب اليانصيب، بما فيها Mega Millions وPowerball وEuroMillions وEuroJackpot وSuperEnalotto.

يلجأ theLotter إلى وكلاء من مكاتبه المحليين لشراء تذاكر اليانصيب الرسمية نيابةً عن عملائه من كل أنحاء العالم. يفرض الموقع على العملاء كلفة رسوم التحويل، ويرسل لهم في المقابل، وقبل موعد السحب، نسخةً ممسوحة ضوئيًّا عن أي تذكرة قاموا بشرائها، من دون فرض أي عمولة على التذاكر الرابحة.





فُز من لبنان بجائزة يانصيب قيمتها 340 مليون دولار أميركي

إتبع الخطوات التالية لتفوز بالملايين من دون أن تغادر منزلك:

إفتح حسابًا على موقع theLotter.com، الخدمة الرائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت. اختر يانصيب Mega Millions من بين أكثر من 50 يانصيبًا متوافرًا على الموقع. إملأ بطاقتك بالأرقام المفضَّلة لديك، أو إلجأ إلى الاختيار العشوائي الذي يقدّمه إليك الكومبيوتر. حدِّد عدد الشبكات التي تريد أن تلعبها، أو اختر المشاركة مع مجموعة من اللاعبين Lottery Syndicate لتزيد من فرص فوزك. قم بتأكيد شراء التذكرة وستصبح مؤهلًا للفوز بجوائز في السحب المقبل.





امرأة من بنما تفوز بـ340 مليون دولار أميركي

على الرغم من تقاعدها، استمرت أورا د. من بنما في العمل لإعالة أطفالها. لم يمضِ على بدئها بالمشاركة في ألعاب اليانصيب عبر theLotter سوى ما يقارب الشهرين، لتفوز في تموز 2017 بجائزة Florida Lotto الكبرى، حاصدةً 372 مليون دولار أميركي قبل احتساب الضرائب.

على مر السنين، دفع TheLotter أكثر من 95 مليون دولار أميركي من الجوائز لأكثر من 5 ملايين رابح حول العالم.

هل تعتقد أنك لا تستطيع الفوز في يانصيب Mega Millions؟ فكِّر مجددًا! ذلك ممكن إذا قمت بفتح حساب على موقع theLotter.com الآن، وقبل أنيبدأ السحب المقبل.