بالجرم المشهود.. توقيف شبكة لترويج المخدرات وعدد من زبائنها في المتن

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صــدر عــن المــديريـة العـامة لقــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـة العلاقـات العامـة البـــــلاغ التــــالـي:

في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لعمليات تجارة وترويج المخدرات، تقوم قطعاتها بتكثيف اجراءاتها الميدانية بغية ملاحقة وتوقيف التجار والمروجين على جميع الاراضي اللبنانية.

على الاثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت دوريات هذه الشعبة من تحديد هوية أفراد شبكة تنشط في منطقة المتن، وهم:

- ب. ا. (مواليد العام ١٩٩٥، لبناني)

- ا. ح. (مواليد العام ١٩٧٧، لبناني)

- ح. ط. (مواليد العام ١٩٩٠، سوري)

- ع. ش. (مواليد العام ١٩٩٠، سوري)

بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٩ وبعد عملية مراقبة دقيقة، نفذت قوة تابعة لشعبة المعلومات عملية نوعية ومتزامنة في محلتي الدورة وجل الديب، اسفرت عن توقيف جميع المشتبه بهم اثناء ترويجهم المخدرات بالإضافة الى /٤/ من زبائنهم، وهم:

- ع. ا. (مواليد العام ١٩٨٦، لبناني)

- ج. ع. (مواليد العام ١٩٨٥، لبناني)

- ش. ا. (مواليد العام ١٩٨٧، سوري)

- ش. ح. (مواليد العام ١٩٨٧، لبناني)

بتفتيش الموقوفين ضبط بحوزتهم ما يلي:

- /٣٣/ مظروفا بداخلها مادة الهيرويين وزن كل منها /٢،١/غ.

- ٥ مظاريف من مادة السالفيا وزن كل منها /٦.٢/ غ.

- عدد من العلب البلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين وزن كل منها /٣،٤/ غ، و/٥/ علب اخرى تحتوي مادة الكوكايين وزن كل منها /٦.٤/ غ.

- كمية من مادة حشيشة الكيف.

- ٥ مظاريف فارغة عليها آثار مادة الهرويين.

- سكين، هواتف خليوية ومبلغ مالي.

بتفتيش منزل (ب. ا.) في محلة انطلياس، ضبطت كمية من المخدرات عبارة عن:

/٥٨/ مظروفا بداخلها مادة الهيرويين، /٧/ اكياس سالفيا، /١٠/ علب بلاستيكية تحتوي باز كوكايين، /٣/ اكياس حشيشة، /٧/ مظاريف ترامادول، /٦/ حبوب بروفان ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهم، اعترف (ب. ا.) باستلام وتخزين المخدرات داخل منزله، وتوزيعها على المروجين

الثلاثة الموقوفين الذين اعترفوا بما نسب إليهم، كما اعترف الزبائن بتعاطي المخدرات.

اجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.