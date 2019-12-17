living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأسد: أميركا تسرق النفط وتبيعه لتركيا وهي ستخرج بالمحصلة

17
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن عملية إعادة الإعمار بدأت، لكننا بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات من الداخل ومن الخارج كي تنطلق بشكلها الواسع، والمرحلة الأهم والتحدي الأكبر هو إعادة دورة الحياة الاقتصادية، معبراً عن أمله بأن تبدأ الشركات الصينية، بالنظر وبالبحث وبتحري السوق السورية، التي تتحسن بشكل مطّرد ومتسارع في مجال الأمن.


وكشف الرئيس الأسد في مقابلة مع قناة «فينيكس» الصينية، نشرتها وكالة «سانا»، عن التوصل لصيغ محددة لن يتم الإعلان عنها، لتلافي العقوبات من أجل دخول الشركات الصينية إلى السوق السورية بأمان، وبالتالي المساهمة بعملية إعادة الإعمار في سورية.


ولفت الرئيس الأسد إلى أن الحكومة السورية قطعت مراحل كبيرة في تطوير قانون الاستثمار، وهو في مراحله الأخيرة وسوف يصدر قريباً، ليكون مشابهاً لكثير من القوانين الاستثمارية في عدد من دول العالم الأخرى، وبالتالي الاستناد إلى المعايير الدولية بالنسبة للاستثمار، وهذا القانون يحدد بشكل واضح ما الضمانات التي تقدم للمستثمر بالنسبة لاستثماراته في سورية، مشدداً على أن الحكومة السورية تضمن الأمن لكل الشركات الصينية التي يمكن أن تأتي إلى سورية، ولا مشكلة في الأمان.


واعتبر الرئيس الأسد مبادرة «الحزام والطريق»، بأنها تحول إستراتيجي على مستوى العالم، وتحول في نوع العلاقات الدولية، وقال: «الآن نرى أن هناك دولة عظمى، هي الصين، تحاول أن تعزز نفوذها في العالم، ولكن أي نوع من النفوذ؟ ليس النفوذ بالمعنى السلبي، بل النفوذ بمعنى الاعتماد على الأصدقاء، النفوذ بمعنى الاعتماد على المصالح المشتركة».


الرئيس الأسد جدد التأكيد على أن تركيا تواطأت مع كل المجموعات الإرهابية من «النصرة» و«داعش» وغيرهما في عملية بيع النفط السوري، مشيراً إلى أنه اليوم تسرق أميركا النفط وتبيعه إلى تركيا.


وعن كيفية إخراج المحتل الأميركي بين الرئيس الأسد أن ذلك يتم أولاً عبر ضرب الإرهابيين، وثانياً عبر إقناع المجموعات السورية التي تعمل تحت السيطرة الأميركية، أنه من مصلحة الجميع في سورية، أن يعودوا لحضن الوطن وينضموا لجهود الدولة السورية في تحرير كل الأراضي، بعدها بشكل طبيعي لن يكون هناك أفق لبقاء الأميركي، لكن إذا بقي فهو لديه تجربة العراق، ستكون هناك مقاومة شعبية، ولابد أن يدفع الثمن، وبالمحصلة سيخرج الأميركي.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout