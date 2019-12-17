عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 17 كانون الأول 2019

البناء: بعبدا ترجئ الاستشارات للخميس لمرة أخيرة بطلب من الحريري… وتردّ عليه توضيحاً للأسباب جعجع: ليس في الخارج مَن يربط الدعم بالحريري… ولا مانع من نواف سلام قبل زيارة هيل: تصويب على رئيس المجلس وتصعيد… والقومي مع برّي وضدّ الفوضى
الأخبار: المصارف تبتزّ عملاءها: عقارات مقابل الودائع
من يستعجل الفتنة؟
اللواء: مجازفة الإستشارات: بعبدا تبحث عن بديل للحريري!
إنذار دولي من عواقب تأخير الحكومة .. و«فيديو تحريضي» في محاولة لإشعال الفتنة وسط بيروت
النهار: الانهيار السياسي الأكبر في زمن الانتفاضة
الجمهورية: تصفية الحسابات تطيح بالتكليف والتأليف
الديار: «ورقة» الحريري «تحترق» «بالميثاقية المسيحية»... فهل خسر «الغطاء» الاقليمي والدولي ؟
«انقلاب» «القوات» يثير الريبة ويضيق الخيارات: اما التفاوض مع «التيار» او «الرحيل»...
قائد الجيش يحذر من «ثورة الجياع»: القوى العسكرية لن تواجه «الفقراء» في الشارع...
نداء الوطن: جعجع يربط "معارضة باسيل" بـ"استقالة الرئيس"
الحريري في "خانة اليك"... والبلد إلى أزمة مفتوحة
the daily star: Group of men clash with security forces in Beirut
l'orient le jour: Affrontements entre fauteurs de trouble et forces de l'ordre place des Martyrs