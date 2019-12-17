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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 17 كانون الأول 2019

17
DECEMBER
2019
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 البناء: بعبدا ترجئ الاستشارات للخميس لمرة أخيرة بطلب من الحريري… وتردّ عليه توضيحاً للأسباب جعجع: ليس في الخارج مَن يربط الدعم بالحريري… ولا مانع من نواف سلام قبل زيارة هيل: تصويب على رئيس المجلس وتصعيد… والقومي مع برّي وضدّ الفوضى

 

 

 

الأخبار: المصارف تبتزّ عملاءها: عقارات مقابل الودائع
من يستعجل الفتنة؟

 

 

اللواء: مجازفة الإستشارات: بعبدا تبحث عن بديل للحريري!
إنذار دولي من عواقب تأخير الحكومة .. و«فيديو تحريضي» في محاولة لإشعال الفتنة وسط بيروت

 

 

 


النهار: الانهيار السياسي الأكبر في زمن الانتفاضة

 

 

 



الجمهورية: تصفية الحسابات تطيح بالتكليف والتأليف

 

 

 


الديار: «ورقة» الحريري «تحترق» «بالميثاقية المسيحية»... فهل خسر «الغطاء» الاقليمي والدولي ؟
«انقلاب» «القوات» يثير الريبة ويضيق الخيارات: اما التفاوض مع «التيار» او «الرحيل»...
قائد الجيش يحذر من «ثورة الجياع»: القوى العسكرية لن تواجه «الفقراء» في الشارع...

 

 

 

نداء الوطن: جعجع يربط "معارضة باسيل" بـ"استقالة الرئيس"
الحريري في "خانة اليك"... والبلد إلى أزمة مفتوحة

 

 

 


the daily star: Group of men clash with security forces in Beirut

 

 

 

l'orient le jour: Affrontements entre fauteurs de trouble et forces de l'ordre place des Martyrs

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