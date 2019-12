عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 17 كانون الأول 2019

A + A -

البناء: بعبدا ترجئ الاستشارات للخميس لمرة أخيرة بطلب من الحريري… وتردّ عليه توضيحاً للأسباب جعجع: ليس في الخارج مَن يربط الدعم بالحريري… ولا مانع من نواف سلام قبل زيارة هيل: تصويب على رئيس المجلس وتصعيد… والقومي مع برّي وضدّ الفوضى

الأخبار: المصارف تبتزّ عملاءها: عقارات مقابل الودائع

اللواء: مجازفة الإستشارات: بعبدا تبحث عن بديل للحريري!

إنذار دولي من عواقب تأخير الحكومة .. و«فيديو تحريضي» في محاولة لإشعال الفتنة وسط بيروت



النهار: الانهيار السياسي الأكبر في زمن الانتفاضة





الجمهورية: تصفية الحسابات تطيح بالتكليف والتأليف



الديار: «ورقة» الحريري «تحترق» «بالميثاقية المسيحية»... فهل خسر «الغطاء» الاقليمي والدولي ؟

«انقلاب» «القوات» يثير الريبة ويضيق الخيارات: اما التفاوض مع «التيار» او «الرحيل»...

قائد الجيش يحذر من «ثورة الجياع»: القوى العسكرية لن تواجه «الفقراء» في الشارع...

نداء الوطن: جعجع يربط "معارضة باسيل" بـ"استقالة الرئيس"

الحريري في "خانة اليك"... والبلد إلى أزمة مفتوحة



the daily star: Group of men clash with security forces in Beirut

l'orient le jour: Affrontements entre fauteurs de trouble et forces de l'ordre place des Martyrs