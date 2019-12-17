أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 17 كانون الأول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر سياسية إنّ خلافاً فرّق فرقاء 14 آذار حول تحديد الأولويات المتفق على ربطها بإضعاف التيار الوطني الحر، فالقوات رأت ذلك مسيحياً بمنع التيار من تحقيق الربح عليها في المصداقية تجاه الملف الحكومي، بينما رأى تيار المستقبل أنّ الأولوية هي في كسر رهان التيار الوطني الحر على إفشال تكليف الرئيس سعد الحريري وإعادته للتفاوض…



كواليس

رأت مصادر يمنية أنّ محادثات الرياض لترتيب البيت الداخلي للفريق السعودي الإماراتي تنهار، وأنّ التفاهمات التي سُمّيت باتفاق الرياض يتمّ الانقلاب عليها، وقالت المصادر إنّ مايجري على هذه الجبهة يشكل التعبير عن رفض منصور هادي التنحّي عن الرئاسة وفقاً لمسودة الاتفاق اليمني الشامل التي وضعتها مسقط…



اللواء: أسرار

همس

دبلوماسيون أجانب يحرصون على استطلاع الوضع في لبنان، من زاوية تأثير التدخلات الأجنبية، وطبيعة المعالجة المحلية الممكنة.



غمز

عادت العلاقة إلى التوتر بين طرفين من 14 آذار خلال مفاجآت الساعات الأخيرة.



لغز

فوجئ مسؤول كبير بقاضٍ في موقع مهم، يستنجد به، في إطار حادث شغل الرأي العام، معتبراً ان الموقف معقد أكثر مما يتصور المتخاصمون!