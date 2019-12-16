صدور القرار الظني في جريمة قتل المفتش الجمركي رنا البعينو

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أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا قراره الظني في جريمة قتل المفتش الجمركي رنا البعينو على يد زوجها شربل الهبر في 27 حزيران الماضي.

واعتبر القاضي مكنا، خلافا لرأي النيابة العامة الإستئنافية، أن المتهم أقدم على قتل زوجته قصدا ما يستوجب إدانته سندا لأحكام المادة 547 من قانون العقوبات التي تنص على السجن مدة 25 عاما، وأحال الملف الى الهيئة الإتهامية في جبل لبنان.

وقد حصل والدا الضحية على حضانة بناتها الثلاثة ، كما تم الحجز على أملاك الزوج.

وتوفيت رنا بعد سقوطها من سيارة زوجها ما أدى الى إصابتها بضربة على الرأس أدت الى الوفاة، كما أثبتت التحقيقات وتقرير الطبيب الشرعي تعرضها للضرب والتعنيف قبل سقوطها من السيارة.