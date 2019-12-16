حمدان للبنانيين: كونوا عصبة وطنية ملتحمة في الميادين

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كتب العميد مصطفى حمدان امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تأجيل الاستشارات لتأليف حكومة جديدة الى نهار الخميس:

انتقلت المسألة من مجرد انتفاضة وتلهف لاستحصال الحريات العامة والحياة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص كمسار للدولة المدنية المنشودة دولة المواطنية الحقة خارج أطر فيدرالية الطوائف والمذاهب .

لأن تكون اندراجا لا نهائيا في القضايا والصراعات الإقليمية مستحيلة التفكك إلا من ضمن صفقات بيع وشراء في مزاد المصالح الاستراتجية الكبرى للفاعلين والاقوياء اقليميا ودوليا.

الاستشارات الملزمة والتأجيل وترف ستوديو الفن السياسي الكراكوزي المفصول عن الواقع وسعد او اللاسعد و أخصائيين و تكنو و يؤلف ولا يؤلفان "مزحة سوداء" أمام المستجدات والتداعيات في القادم من الايام.

ايها اللبنانيون أنظروا دماء شهدائنا كلن يعني كلن من اجل لبنان كونوا عصبة وطنية ملتحمة في الميادين المنتفضة ولا تفرقوا واحذروا خسارة حرية الوطن والمواطن.