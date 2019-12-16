غادرت مكان عملها في العقبة زغرتا ولم تعد

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخل، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة سناء محمد خلف (مواليد عام 1992، مكتومة القيد)، التي غادرت حوالي الساعة 14.00 من تاريخ 15/12/2019 مكان عملها الكائن في محلة العقبة-زغرتا، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 660015/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات".