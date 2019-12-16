ما حقيقة زيادة التعرفة على السيارات العمومية؟

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نفى رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان اليوم "نفيا قاطعا ما يتم الترويج له من قبل بعض السائقين العموميين عن زيادة التعرفة على السيارات العمومية والباصات والفانات"، مؤكدا ان "هكذا قرار لا يصدر عن السائقين العموميين او النقابة انما يقرره وزير الاشغال العامة والنقل بعد التشاور مع النقابات والاتحادات المعنية بالنقل في لبنان".

وحذر "السائقين من مغبة الاقدام على هكذا قرار وتحميلهم المسؤولية والملاحقة القانونية في حال الاقدام على زيادة التعرفة".

وختم: "الا يكفي ما يكفي المواطن اللبناني من ازمات اقتصادية واجتماعية ومالية من جراء الاحداث وزيادة نسبة البطالة والصرف التعسفي للعمال والموظفين، ليتحملوا اعباء جديدة ترتبط بحياتهم اليومية ومنها النقل والتنقل".