جورج عطالله: كيف استنتج الرئيس المستقيل ان قرارنا كان ايداع أصواتنا بعهدة رئيس الجمهورية

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غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله عبر حسابه على التويتر قائلاً:

“قراراتنا نقولها علانية دون اللجوء الى التلطي وراء المصادر لذلك نستغرب كيف استنتج الرئيس المستقيل ان قرارنا كان ايداع أصواتنا بعهدة رئيس الجمهورية ليتصرف بها مع العلم ان لنا كل الفخر ان نكون بتصرفه لا أصواتنا فقط.”.



واضاف: "أما من الناحية الدستورية والقانونية فهل لدولته او فريقه القانوني ان يحدد لنا موقع هذه المخالفة في الدستور الا إذا كان الدستور لديهم وجهة نظر، لا بل نشدد على ان لا شيء يمنع ذلك على قاعدة حرية رأي النائب وان المجلس سيد نفسه."



وختم: "فيما يتعلق بربط طلبه تأجيل الاستشارات بحرصه على مقتضيات الوفاق الوطني فهل لم تعد المشاورات التي تسبق التكليف مخالفة دستورية أم أن ما يحق له لا يحق لغيره؟

كما كنا نتمنى لو ان حرصه على الوفاق الوطني تجلى بالتنسيق مع شركائه في الحكومة قبل الاستقالة وبتصريف الأعمال طيلة كل هذة المدة"