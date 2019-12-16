living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جورج عطالله: كيف استنتج الرئيس المستقيل ان قرارنا كان ايداع أصواتنا بعهدة رئيس الجمهورية

16
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله عبر حسابه على التويتر قائلاً:

 

“قراراتنا نقولها علانية دون اللجوء الى التلطي وراء المصادر لذلك نستغرب كيف استنتج الرئيس المستقيل ان قرارنا كان ايداع أصواتنا بعهدة رئيس الجمهورية ليتصرف بها مع العلم ان لنا كل الفخر ان نكون بتصرفه لا أصواتنا فقط.”.


واضاف: "أما من الناحية الدستورية والقانونية فهل لدولته او فريقه القانوني ان يحدد لنا موقع هذه المخالفة في الدستور الا إذا كان الدستور لديهم وجهة نظر، لا بل نشدد على ان لا شيء يمنع ذلك على قاعدة حرية رأي النائب وان المجلس سيد نفسه."


وختم: "فيما يتعلق بربط طلبه تأجيل الاستشارات بحرصه على مقتضيات الوفاق الوطني فهل لم تعد المشاورات التي تسبق التكليف مخالفة دستورية أم أن ما يحق له لا يحق لغيره؟
كما كنا نتمنى لو ان حرصه على الوفاق الوطني تجلى بالتنسيق مع شركائه في الحكومة قبل الاستقالة وبتصريف الأعمال طيلة كل هذة المدة"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout