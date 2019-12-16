مخزومي: متى كانت دار الفتوى تعيّن الرؤساء؟

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رأى النائب فؤاد مخزومي أن لا مبرر لتأجيل الاستشارات النيابية الملزمة اليوم، معتبرا أن محاولات الرئيس سعد الحريري هي من أجل تأمين التكليف والتعيين قبل بدء الاستشارات.

وسأل المخزومي "لمَ الحريري مصر على تشكيل الحريري؟" موضحا "اننا طرحنا تأليف حكومة انقاذية بمشروع كامل وخالية من أي شخصية سياسية."

وتحدّث مخزومي عن التوافق السني على تسمية الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة قائلا: لا يمكن أن ندخّل الدين بالدولة ومتى كانت دار الفتوى تعيّن الرؤساء؟

وحيى القوات اللبنانية على "موقفها التاريخي" متمنيا على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن يأخذ الخطوة التاريخية ويكون جريئا.

وقال: لا أطرح نفسي كمرشح لرئاسة الحكومة ولكن اذا كان هناك فرصة لمساعدة البلد وحصل توافق فلا أمانع.

واعتبر أن هناك محاولة لضرب الثورة لكن الشعب اللبناني يدرك أنها فرصة تاريخية ولن يتراجع.