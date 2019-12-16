ترك هدى سلوم بسند إقامة

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صادقت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق، بترك رئيسة مصلحة تسجيل السيارات والمركبات المهندسة هدى سلوم بسند إقامة، ليصبح هذا القرار نافذا.



إلى ذلك، تقدم المحامي النائب هادي حبيش بوكالته القانونية عن سلوم باستدعاء أمام محكمة الاستئناف في جبل لبنان، طلب في رد النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون (رفع يدها) عن النظر في ملف موكلته، فقرر رئيس المحكمة إبلاغ القاضية عون هذا الطلب، إلا أن الأخيرة رفضت ان تتبلغ مضمونه، غير أن حبيش اصر على تسجيل طلب الرد لدى قلم النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.