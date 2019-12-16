كنعان من عين التينة: سنواجه الواقع المالي والسياسة والترفع والمعالجات الاستثنائية مفتاح الحل وسنصارح اللبنانيين بالوقائع ونطرح المعالجات الممكنة

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التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل لحوالى الساعة.

وبعد اللقاء تحدّث كنعان فقال: "كان من الضروري ان نلتقي رئيس المجلس على ابواب اختتام النقاشات في لجنة المال والموازنة في مشروع موازنة العام 2020".

واشار كنعان الى ان "بعد حوالى الستين يوماً على التطورات الأخيرة، يسجّل تراجع في الايرادات، والنقص تجاوز الثلاثين بالمئة عن الايرادات التي كانت ملحوظة، ما يوازي ال4 مليار دولار. كما ان هناك بحثاً عميقاً في امكانية تحقيق الارباح التي كانت متوقعة للمصارف وبعض المؤسسات"، معتبراً ان "هذا الوضع يتطلب معالجة استثنائية لا عادية، وقد بحثنا في الحلول الممكنة، وسنكمل العمل غداً في لجنة المال، وسأضع الزملاء النواب في الاجواء التي هم في أجوائها أصلاً، لأنهم حاضرون ومشاركون في النقاشات".

اضاف "لقد قررنا، وهو رأي دولة الرئيس ايضاً، في ان نكون شفافين، اياً كانت النتيجة، وسنصارح اللبنانيين بكل الوقائع المالية، وسنطرح المعالجة الممكنة، لا المعالجات المبنية على الاوهام. فهناك واقع سنواجهه، وهذه المواجهة يجب ان تكون بتضامن الجميع، وموصولة بالسياسة. لأن الاقتصاد وحده لا يمكن يؤدي الى حلّ مالي واقتصادي، في ظل هذا الوضع. والاكيد انه وقت الحل السياسي والترفع عن الكثير من الأمور، فالسياسة مفتاح الحلول واستعادة الثقة وامكانية ان تكون هناك حلول مقبولة على المستويين المالي والاقتصادي، ولأزمتنا التي تتراكم وتتفاقم ساعة بساعة ويوماً بيوم".

واعتبر كنعان "ان على الجميع ان يتراجعوا خطوتين الى الوراء، وان يفكروا قبل اتخاذ اي قرار سياسي. فالسياسة مفتاح الحل ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع، من دون حد ادنى من المسؤولية لاتخاذ القرارات المناسبة لوضع لبنان على سكة الحل".