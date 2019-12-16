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أمن الدولة يكشف على محال لبيع السلع والمواد الغذائية وتسطير محاضر ضبط

16
DECEMBER
2019
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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة في بيان أنه "في إطار حملتها في مكافحة الفساد وتأمين الأمن الاجتماعي، وضبط محاولة البعض استغلال الظروف التي تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب غير شرعية على حساب المواطنين، وبعد ورود العديد من الشكاوى، قامت المديرية العامة لأمن الدولة بالتعاون والتنسيق مع المصالح المختصّة في وزارة الاقتصاد ومفتشي وزارة العمل، بالكشف على عدة محلات لبيع السلع والمواد الغذائية في عدّة مناطق، حيث تمّ تسطير محاضر ضبط وغرامات مالية بحق المخالفين، وتنظيم محاضر أخرى بحق أصحاب عدد من محطات توزيع المحروقات لمخالفتهم التسعيرة الرسمية المحددة والتلاعب بالعدادات، كما تقوم بشكل دوري بالكشف على المولدات الكهربائية وتنظيم محاضر بحق أصحابها الذين يعمدون إلى التلاعب بالأسعار والعدادات وابتزاز المشتركين المعترضين بقطع تزويدهم بالتيار الكهربائي.

 

وفي حصيلة المخالفات خلال الأسبوع المنصرم، تمّ ضبط وتنظيم محاضر بحق أصحاب (10) محلات لبيع المواد الغذائية وشركة لتعبئة الغاز في الشمال، وصاحبي مولدات كهربائية ومحطة لتوزيع المحروقات في الجنوب، وأصحاب (13) محطة لتوزيع المحروقات و (8) أفران في البقاع وصاحب مولد كهربائي في النبطية.

 

 

 

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