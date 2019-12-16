جريصاتي شارك في الدورة ال 25 لمؤتمر تغيّر المناخ في مدريد

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لبّى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال فادي جريصاتي دعوة الامم المتحدة للمشاركة في الدورة ال 25 لمؤتمر تغيّر المناخ الذي إنعقد في مدريد في اسبانيا .وألقى كلمة تناول فيها سبل تعزيز اتفاق باريس حول المناخ وكيفية مواجهة تأثيرات الاحتباس الحراري.

ورأى الوزير جريصاتي " أن مؤتمر الاطراف يُعدّ ضرورياً "، لافتاً الى " أن لبنان وضع أهدافًا طموحة في العام 2015 في العديد من القطاعات للحد من الغازات الدفيئة الوطنية حتى عام 2030 ، وهو يخطّط من خلال إنشاء مرفق الاستثمار الأخضر في لبنان لتوفير أدوات مالية لتسريع خفض الانبعاثات، ويدعو جميع شركائه الدوليين إلى المشاركة بشكل إيجابي مع هذه المبادرة لضمان نمو منخفض الكربون ومكافحة تغيّر المناخ ".

واشار جريصاتي الى التغييرات المناخية التي يشهدها لبنان مثل انخفاض هطول الأمطار والغطاء الثلجي والجفاف "، مشدداً على" حماية النظم الإيكولوجية والاقتصاد واعتماد خطط خاصة للتكيُّف مع تغيّر المناخ"، وتحدّث عن " اهمية الطاقة المتجددة وزيادة نسبتها الى 30 في المئة بحلول عام 2030 ".

وأكد " على اهمية التنوع البيولوجي وزيادة الغطاء الحرجي بموجب خطة لزراعة أكثر من 20 مليون شجرة حتى عام 2030 وترشيد استخدام المياه ".