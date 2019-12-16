living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جريصاتي شارك في الدورة ال 25 لمؤتمر تغيّر المناخ في مدريد

16
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لبّى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال فادي جريصاتي دعوة الامم المتحدة للمشاركة في  الدورة ال 25 لمؤتمر تغيّر المناخ الذي إنعقد في مدريد في اسبانيا .وألقى كلمة تناول فيها سبل تعزيز اتفاق باريس حول المناخ وكيفية مواجهة تأثيرات الاحتباس الحراري.
 
ورأى الوزير جريصاتي " أن مؤتمر الاطراف يُعدّ ضرورياً "، لافتاً الى " أن لبنان وضع أهدافًا طموحة في العام 2015 في العديد من القطاعات للحد من الغازات الدفيئة الوطنية حتى عام 2030 ، وهو يخطّط من خلال إنشاء مرفق الاستثمار الأخضر في لبنان لتوفير أدوات مالية لتسريع خفض الانبعاثات، ويدعو جميع شركائه الدوليين إلى المشاركة بشكل إيجابي مع هذه المبادرة لضمان نمو منخفض الكربون ومكافحة تغيّر المناخ ".
 
واشار جريصاتي الى التغييرات المناخية التي يشهدها لبنان مثل انخفاض هطول الأمطار والغطاء الثلجي والجفاف "، مشدداً على" حماية النظم الإيكولوجية والاقتصاد واعتماد خطط خاصة للتكيُّف مع تغيّر المناخ"، وتحدّث عن " اهمية الطاقة المتجددة وزيادة نسبتها الى 30 في المئة بحلول عام 2030 ".
 
وأكد " على اهمية التنوع البيولوجي وزيادة الغطاء الحرجي بموجب خطة لزراعة أكثر من 20 مليون شجرة حتى عام 2030 وترشيد استخدام المياه ".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout