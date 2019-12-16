هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار: على القوى الأمنية حماية الممتلكات الخاصة والعامة والحزبية

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

لما كان التيار الوطني الحر وعدد من الفعاليات الحزبية من كافة الأطياف قد تفاعلوا إيجابا بغية حماية المتظاهرين وتأمين التعبير السلمي عن الرأي والرأي الآخر.

ولما تبين أن بعض الأفعال الإنفعالية الغوغائية قد تجاوز حدود التعبير السلمي عن الرأي ليتحول إلى تعد فاضح وواضح على الرموز والممتلكات الخاصة والعامة.

لذلك، تطلب هيئة قضاء بيروت الاولى في التيار الوطني الحر من القوى الأمنية كافة إتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة اللازمة بغية تطبيق القوانين المرعية الإجراء حماية للتعبير السلمي عن الرأي ودفاعا عن الممتلكات والخاصة والعامة والحزبية، ومنها البيت المركزي لحزب الكتائب في الصيفي.