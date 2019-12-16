ربيع الزين للمحققين: لا أعرف القراءة والكتابة

A + A -

علمت صحيفة "الأخبار" أن الناشط ربيع الزين الذي اوقفته القوى الامنية أبلغ المحققين أنه لا يعرف القراءة والكتابة.

واشارت الصحيفة الى ان هاتفه الزين ضبط وأُحيل إلى التحليل لمعرفة ارتباطاته، وإن كان هناك اتصالات بينه وبين النائب هادي حبيش.

وكان حبيش غرد امس عبر "تويتر" بالقول: "لست على معرفة سابقة بالناشط ربيع الزين، ولكن إذا كان سيظلم بسبب وجوده صدفة في قصر عدل بعبدا أثناء وجودي هناك، فأنا مستعد لأضع مكتبي القانوني بتصرّفه في هذه القضية إلى جانب محاميه الزميل نهاد سلمى".

وكانت اتخذت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً بتوقيف الزين بعد التحقيق معه بالإخبار الذي تقدّم به المحاميان وسام المذبوح وأشرف الموسوي بجرم التعرض الى القضاء والنيل من سمعته، والحض على مخالفة القوانين والتدخل الجرمي لكل ما سبق.

وإحتجاجاً على توقيفه تجمع عدد من المواطنين امام سرايا طرابلس مطالبين بإطلاق سراحه، فيما أقدم اخرون على قطع طريق البالما والطريق البحرية في طرابلس استنكارا لتوقيف الزين.