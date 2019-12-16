هذه مواعيد الكتل النيابية لإستشارات اليوم في بعبدا

A + A -

تنطلق اليوم الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيـل الحكومة الجديدة، في القصر الجمهوري في بعبـدا، وفق التالـي:

أولا: فترة قبل الظهر:

- دولة الرئيس سعد الدين الحريري (الساعة 10.30)

- دولة الرئيس نجيب ميقاتي (الساعة 10.45)

- دولة الرئيس تمام سلام (الساعة 11.00)

- دولة نائب الرئيس ايلي فرزلي (الساعة 11.15)

1- كتلة تيار المستقبل (الساعة 11.30) تضم النواب السادة :

سعد الدين الحريـري، رولا الطبش، نزيه نجم، محمد كبارة، هنري شديد، بهية الحريري، طارق المرعبي، محمد سليمان، سمير الجسر، ديما الجمالي، عثمان علم الدين، سامي فتفت، عاصم عراجي، محمد القرعاوي، بكر الحجيري، محمد الحجار، وليد البعريني، هادي حبيش.

2- كتلة الوفاء للمقاومة (الساعة 11.45) تضم النواب السادة :

محمد رعد، أمين شري، انور جمعه، ابراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، علي المقداد، ايهاب حماده، حسن عز الدين، حسين جشي، حسن فضل الله، علي فياض، علي عمار.

3- كتلة التكتل الوطني (الساعة 12.00) تضم النواب السادة :

فريد الخازن، طوني فرنجية ، اسطفان الدويهي، فايز غصن، مصطفى الحسيني.

4- كتلة حزب التقدمي الاشتراكي (الساعة 12.15) تضم النواب السادة:

تيمور جنبـلاط، مروان حمادة، نعمه طعمـة، أكرم شهيـب، هنـري حلو، بلال عبد الله، هادي ابو الحسن، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ.



5- الكتلة الوسطية المستقل (الساعة 12.30) تضم النواب السادة:

نجيب ميقاتي، جان عبيد، نقولا نحاس، علي درويش.

6- الكتلة القومية الاجتماعية (الساعة 12.45) تضم النواب السادة:

أسعد حردان، سليم سعاده، البير منصور.

7- كتلة نواب الكتائب (الساعة 13.00) تضم النواب السادة:

سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش.

ثانياً: فترة بعد الظهر:

8- كتلة اللقاء التشاوري الساعة (15,00) تضم النواب السادة:

الوليد سكرية، فيصل كرامي، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، عبد الرحيم مراد.

9- كتلة الجمهورية القوية (الساعة 15.15) تضم النواب السادة:

انطوان حبشي، أنيس نصار، بيار بو عاصي، جان طالوزيان، جورج عدوان، جورج عقيص، جوزاف اسحق، زياد الحواط، ستريدا طوق، شوقي الدكاش، عماد واكيم، فادي سعد، قيصر المعلوف، ماجد ادي أبي اللمع، وهبي قاطيشه.

10- النواب المستقلون السادة:

ميشال المر (الساعة 15.30)

فؤاد مخزومي (الساعة 15.40)

ادي دمرجيان (الساعة 15.50)

اسامه سعد (الساعة 16.00)

جميل السيد (الساعة 16.10)

بوليت ياغوبيان (الساعة 16.20)

نهاد المشنوق (الساعة 16.30)

شامل روكز (الساعة 16.40)

نعمه افرام (الساعة 16.50)

11- كتلة التنمية والتحرير (الساعة 17.00) تضم النواب السادة:

نبيـه بـري، أنور الخليل، علي حسن خليل، علي خريس، محمد نصر الله، ياسين جابر، قاسم هاشم، علي عسيران، محمد خواجه، غازي زعيتر، علي بزي، ميشال موسى، هاني قبيسي، أيوب حمـيّد، عناية عز الدين، ابراهيم عازار، فادي علامة.

12- تكتل لبنان القوي (الساعة 17.15) تضم النواب السادة:

جبران باسيل، نقولا صحناوي، ابراهيم كنعان، ايلي الفرزلي، ادكار طرابلسي، جورج عطاالله، سليم عون، زياد أسود، سليم خوري، سيمون ابي رميا، روجه عازار، ادكار معلوف، الياس بو صعب، الان عون، حكمت ديب، اسعد درغام، مصطفى حسين، انطوان بانو، ميشال ضاهر.

- كتلة نواب الأرمن تضم النواب السادة: أغوب بقرادونيان، هاكوب ترزيان، الكسندر ماطوسيان.

- كتلة ضمانة الجبل تضم النواب السادة: طلال ارسلان، سيزار أبي خليل، ماريو عون، فريد البستاني.