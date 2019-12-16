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عناوين الصحف ليوم الاثنين 16 كانون الأول 2019

16
DECEMBER
2019
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الأخبار
أقل من 60 صوتاً للحريري... والتأليف شبه مستحيل
واشنطن تسعى لتهريب جزّار الخيام
بسبب قيود المصارف: الدوري بلا الأجانب
عمران خان يقدّم طوق النجاة الأخير للرياض

البناء
لبنان باقٍ بلا حكومة لشهور… والبديل تفعيل حكومة تصريف الأعمال… أو تبدّل شروط التشكيل
الحريري بـ 39 صوتاً + 17 كتلة بري + 15 القوات = 71 صوتاً و4 رائجة
تفجير مواجهات وسط بيروت لليوم الثاني يفضح مسلسل تعميم الفوضى

الجمهورية
التكليف اليوم... والتأليف قد يتأخر
من يشعل الشارع؟
لو سمع الحريري من بري!
هيل: الغاز أولا ثم الأزمة
لماذا يتوافد المستثمرون الى لبنان في هذا الوقت؟

اللواء
التكليف اليوم تحت وطأة عُنف الشارع .. وأسبوع للمراسيم أو الإعتذار!
السيسي يحذِّر من مشكلة في لبنان.. ونتنياهو يهدٍّد البلد بدفع الثمن.. ولودريان لحكومة قبل فوات الأوان
ليبيا: أردوغان يلوّح بالتدخل والسيسي يهاجم ارتهان السراج للميليشيات

L'Orient-Le Jour
Hariri assuré d’une majorité mais le problème du cabinet reste entier

The Daily Star
Hariri to be named prime minister

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