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أسرار الصحف ليوم الاثنين 16 كانون الأول 2019

16
DECEMBER
2019
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البناء
خفايا
حذّرت مصادر أمنية من الدور الذي تقوم به مجموعات يتم جلبها من الشمال إلى بيروت، ومن بينها أعداد من النازحين السوريين المنظّمين في تشكيلات معارضة، والمدربين على أعمال الشغب، ومسؤولية هذه المجموعات في افتعال المواجهات مع القوى الأمنية. ودعت إلى تدابير واتصالات ينتج عنها وقف التسامح مع نقل هذه الجماعات بالمئات في كل مرة وتكون النتيجة مزيداً من الفوضى.
كواليس
قال دبلوماسي أوروبي إن الحركة التركية السياسية والعسكرية نحو ليبيا هي محاولة لتعويض الخسارة المتوقعة لمنطقة إدلب لحساب الدولة السورية وتراجع فرص التقدّم في شرق سورية مع موقف روسي سوري موحّد، متسائلاً عما إذا كان ذلك سيجعل الجيش الليبي موضع دعم أوروبي روسي أميركي لقطع الطريق على التموضع التركي الجديد.

الجمهورية
أبلغ مسؤول أممي مسؤولا لبنانيا إنتقاداً لاذعا حول كيفية تعاطي المسؤولين اللبنانيين مع بلدهم وقال: »حتى الآن لم نفهم لماذا يصرّ اللبنانيون على رفض مساعدة أنفسهم«.
يتردد أن رئيس حزب أظهر من الحكمة ما يكفي لعدم وقوع ما لا تحمد عقباه في الساحات.
لاحظت أوساط سياسية أن ما يُشبه إتفاقا غير معلن لضبط حركة المتظاهرين في الشوارع بين مرجعين وحزب فاعل.

اللواء

تساءل سفير دولة أوروبية في جلسة مع أحد الوزراء: كيف يمكن التوصل إلى حلول لأزماتكم والتواصل مقطوع بين كبار المسؤولين المعنيين مباشرة بالمعالجة، وسياسة العناد هي السائدة عند الجميع!

قام رئيس كتلة نيابية كبيرة بزيارة إلى الخارج وسط تكتم شديد حول الجهة التي قصدها، وعاد عشية موعد الإستشارات النيابية المقررة في بعبدا!

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