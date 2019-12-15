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افتتاح تساعية الميلاد في الجامعة الانطونية والاب جلخ لرئيس الجمهورية : تكلَّمتم باكرًا عن محاربة الفساد، وكنّا بالكاد نستعيد الحرِّيَّة والسيادة والاستقلال

15
DECEMBER
2019
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فخامة الرئيس،

صاحب الغبطة والنيافة،

أصحاب المعالي، والسيادة، والسعادة،

قدس الرئيس العام،

القيادات العسكريَّة والأمنيَّة والفعاليّات الثقافيَّة والاجتماعيَّة،

قدس أمين عام المدارس الكاثوليكيَّة،

سعادة أمناءِ الجامعة الأنطونيَّة وأعضاءِ الهيأة التعليميَّة والإداريَّة والطلّابيَّة،

أيُّها الأحبّاء،

إنَّه عيدُ الرجاء، عيدُ قهر المستحيل؛ وهل من مستحيلٍ أكبرَ من اتِّساع الزمن للأبد، والمذود الصغير لباري الأكوان؟

إنَّه عيد الفقراء والمهمَّشين والمَنسيِّين، الذي ارتضى اللَّه أن يَلبس حُزنهم وفقرهم، ليعلِّمَنا أنَّ إنسانيَّتنا، لا مسيحيَّتنا وحسب، تُقاس بما نفعلُه لإخوتنا هؤلاء الصغار.

لذا، فلا تناقضَ بين أن نحتفل بالعيد ونحمِل معًا صليب وطننا ومُجتمعنا في ظِلِّ أوضاعٍ معقَّدةٍ وبالغةِ المشقَّة. كما أنَّ لا تناقضَ في أن نحتفل بالعيد فيما الأفقُ ملبَّدٌ بغيومِ القلق؛ فنجمُ الميلاد لا يسطع إلّا في أحلك الظلمات!

وها هي الأنطونيَّةُ تحافظ على فرح اللقاء بفخامتِكم في تقليدٍ يرتقي بالروح نحو العُلى بالرَّغم من الأزمة التي ألمَّت بنا من خارج جدول الآمال.

أيُّها الأحبّاء، نتحلَّق كما في كلِّ سنة، لنفتتح معًا تساعية الميلاد المجيد، ولنصلِّي من أجل خروج وطننا من محنته، باتِّجاه غدٍ لا يُشبه الأمس، غدٍ يمضي بنا نحو الأفضل، غدٍ يضع الشفافيَّة محلَّ الفساد، والكفاءةَ محلَّ الواسطة، والقدرة على التمييزِ محلَّ التشوُّش، والشجاعةَ في تحمُّل المسؤولية محلَّ استسهال رميها على الغير.

لقد طال انتظار الشعب السالك في الظُلمة، ظُلمةِ الحرب تارة، وظُلمةِ القهر والفقر تارة أخرى، وآن له أن يُبصر النور، ويُبشَّر بالسلام وبالحياة الوافرة.

ليس ميلادُ هذا العام أكثر قتامةً من أعياد السنوات السابقة. فالأزمة التي نحن فيها تراكمت عبر تلك السنوات. كُنّا نؤجِّلُها أو نتغاضى عنها، أو نأملُ معجزةً تحلُّنا من تبعات المسارات التي انتهجناها في الاقتصاد والتعليم والإدارة وسواها. وها نحن اليوم نقف وجهًا لوجهٍ مع نتائجِ هذه السنوات. لا مجال للتأجيل ولا للتجاهل، ولكن لا مجال لليأس كذلك. معًا سنعبُر الأوقات العِجاف، لنبني، على الصخر هذه المرَّة، مستقبلًا لأولادنا.

حسبُنا أنَّنا عازمون على ذلك، وأنَّ على رأس جُمهوريَّتنا رجلًا صُنع لمواجهة المَصاعب. آمالنا معقودةٌ عليكم يا فخامة الرئيس سيَّما وأنَّكم تكلَّمتم باكرًا عن محاربة الفساد، وكنّا بالكاد نستعيد الحرِّيَّة والسيادة والاستقلال، وعرفتم كيف تتنقَّلون بين فنِّ الممكن ورفض اللامقبول، محافظين على وحدة أبناء الوطن وعلى السِّلم الأهليِّ والكرامة الوطنيَّة.

صلاتُنا نرفعها دائمًا مع أبينا صاحب الغبطة على أن يَهدينا الطفلُ الإلهيُّ جميعًا إلى ما فيه خيرُ وطننا وأن يُطلَّ علينا عيدُ الميلاد القادم وقد عبرنا إلى برِّ الأمان.

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