اليوم تظاهرات وغدا استشارات وبين اليوم والغد ساعات وتطورات قد تٌبقي وقد لا تذر ..

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على وقع ما سيحصل الليلة في الساحات والتظاهرات يتحدد بالنسبة للبعض مصير الاستشارات او بالاحرى نتائج هذه الاستشارات التي لم يتغير موعدها حتى الساعة . وكان مفاجئا حضور المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بين المتظاهرين مساء اليوم بعد سبت عاصف بين مكافحة الشغب والحراك من ساحة النجمة الى جسر شارل حلو وبينهما بيت الكتائب المركزي في الصيفي .



موقف لافت لحزب الله عبّر عنه النائب محمد رعد الذي اعلن ان الحزب لم يعد يعنيه اسم الشخصية التي ستكلّف تشكيل الحكومة وكان النائب حسن فضل الله سبقه بالقول ان ان اي حكومة لا تضم الجميع ستفشل في وقت كان وزير الخارجية جبران باسيل اعلن من الدوحة ان التيار يرفض المشاركة في حكومة تمدد للفشل يترأسها سعد الحريري . وفي وقت سمت كتلة سليمان فرنجية سعد الحريري بانتظار موقف جنبلاط وكتلته غدا والقوات اللبنانية الملتزمة معايير حددتها مسبقا واعلنت عنها سقفا لا يمكن النزول دونه بالمبدأ، وهو حكومة اختصاصيين بحت , فان حزب الله والتيار الوطني الحر واللقاء التشاوري لا يتجهون الى تسمية الحريري غدا استنادا وانطباقا على مواقفهم المعلنة والمعروفة وهو ما تطرق الى جانب منه الرئيس سعد الحريري خلال زيارته الى بعبدا في الساعات الاربع والعشرين الماضية .



المراجعة التي اجراها التيار الوطني الحر في الاسابيع التي تلت الحراك افضت الى الخلاصات الاتية :



- ان اعادة انتاج الحكومة بالنهج نفسه وعدة الشغل عينها يعني اعادة انتاج الخيبة والقضاء على امل اللبنانيين باصلاح حقيقي يمنّون النفس به منذ عقود وعهود .



- ان المشكلة ليست مع شخص الرئيس سعد الحريري - والجميع يعرف ذلك - بل مع نهج في الحكم واداء وممارسة دفع لبنان واللبنانيون بسببها اثمانا كبيرة واوصلت منذ 3 عقود الى تراكم دين وتفاقم عجز وخطر افلاس وقعر هاوية بسبب سياسات وممارسات حولت الاقتصاد الى سوق ريعي للمضاربات المالية والعقارية والانتفاعية .



- ان التحديات غير المسبوقة والاخطار المرتسمة امام مستقبل لبنان واجياله تدفع بمن رفض التمديد للوصاية والشراكة المبتورة والميثاقية المنحورة الى ان يتصدى اليوم لاعادة استيلاد الفشل في العمل الحكومي واستلاب ارادة اللبنانيين في قيام وطن على صورة تضحياتهم وعذاباتهم واحلامهم

في هذا السياق تؤكد اوساط سياسية معنية للotv ان موقف التيار الوطني الحر من الموضوع الحكومي ليس للمناورة - وهو لم يعتد المناورة في مفترقات ومحطات مفصلية في حياة الوطن - الا ان ذلك لا يعني ان التيار سيستنكف عن المشاركة غدا في الاستشارات النيابية بل على العكس سيشارك بجدية وايجابية وفقا لنصوص الدستور.



وشددت الاوساط للotv على انه في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة يؤكد التيار الوطني الحر تمسكه بالتفاهمات الوطنية الكبرى والخيارات السياسية الاساسية التي اتخذها عن اقتناع وتبصر ووعي لما تمثله من عناصر امان وعوامل اطمئنان للوطن وشعبه , الا انه يرى - وايضا بكل اقتناع - ان التطبيق والممارسة والترجمة بحاجة - من الان فصاعدا - الى مراجعة لحماية هذه الخيارات وصون الثوابت والاسس التي نتمسك بها لئلا تزعزعها الارياح الحاصلة على الجميع وتذهب بها الارباح المحصلة للبعض .



اليوم تظاهرات وغدا استشارات وبين اليوم والغد ساعات وتطورات قد تٌبقي وقد لا تذر ..