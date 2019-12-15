السفير البريطاني يعلّق على أحداث وسط بيروت

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أعرب السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ، في تغريدة عبر “تويتر”، عن قلقه إزاء الاصابات التي وقعت أمس السبت إثر الاشتباكات في وسط بيروت.

وذكّر بأنّ المملكة المتحدة والشركاء الدوليين يشددان باستمرار على خطورة العنف والترهيب، ويؤكدان وجوب حماية الحق في الاحتجاج السلم.

وطالب بإجراء التحقيق اللازم.

إشارة، الى ان اشتباكات كانت قد اندلعت مساء أمس السبت، بين شرطة مجلس النواب وعدد من المتظاهرين الّذين حاولوا الدخول إلى ساحة النجمة بوسط بيروت، حيث ألقت عناصر مكافحة الشغب عدد من القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن الساحة.