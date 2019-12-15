بو صعب في جلسة حوار ترأسها السيسي: للعمل على دور اكبر للشباب في بناء الأوطان 

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شارك وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب في جلسة حوارية ترأسها فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم الذي يعقد في شرم الشيخ.

ومثّل الوزير بو صعب فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الذي تلقى دعوة من الرئيس السيسي لحضور المنتدى. خلال الجلسة الحوارية تمت مناقشة أمن المتوسط وموضوع الهجرة غير الشرعية والنزوح والاتجار بالبشر.

فتكلّم الوزير بو صعب عن تجربة لبنان وتحمّله مسؤولياته الإنسانية في موضوع النازحين، وأضاء على الأعباء التي تكبدها لبنان ماليًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا. وطالب أن تكون هناك مسؤولية أكبر يتحمّلها المجتمع الدولي لإيجاد حلول سريعة تعيد النازحين إلى بلادهم لئلا يسبب ذلك انهيارًا أكبر للدول المضيفة. كما وأكد بو صعب خلال الجلسة ضرورة وضع الآليات اللازمة من خلال هذا المنتدى لتمكين الشباب في بلادهم ان يلعبوا دورا اكبر في بناء مستقبلهم،

من جهته اعرب الرئيس السيسي عن خشيته من تفاقم الأزمة في لبنان وان يحدث في لبنان ما حدث في سوريا لا سمح الله كما قال. وكلامه أتى من باب الحرص وافتراضيا، عندها ستزداد ازمة النزوح ولن تقتصر هذه الأزمة على النازحين السوريين بل قد تتفاقم و تشمل اللبنانيين اذا ما قرروا النزوح الى دول اخرى.

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