السيسي يُعلق على الإحتجاجات في لبنان

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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المنطقة العربية تعانى من تسلسل أزمات بشكل مستمر، وأصبح لدينا أزمة ويترب عليها أزمة.



وعلق على ما يحصل في لبنان بالقول:" الآن نرى ما يحدث فى لبنان تداعى نتيجة موقف ولكن ما هو الموقف إذا تطور الأمر فى لبنان أكثر من ذلك، وأصبح عندنا سوريا وقد يكون لدينا لبنان".



وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلته فى جلسة تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، أن "لبنان يوجد بها 2 مليون لاجئ داخل لبنان بجانب مواطنين الدولة.. لا قدر الله ما الموقف إذا تعقدت الأزمة أكبر ما هو عليه الآن.. ورأينا لا قدر الله نزوح إلى اوروبا أو دول جوار أخرى".