قيادة الجيش تنفي ما يتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأحد الضباط العامين مرفقة بمعلومات كاذبة وافتراءات. تحذر هذه القيادة من خطورة هذا الأمر وتجدد تأكيدها على ضرورة عدم تداول صور العسكريين وترويج أخبار كاذبة تتعلق بالمؤسسة العسكرية تحت طائلة الملاحقة القانونية.

كما يتم التداول بصور لأحد الأشخاص مرفقة بمعلومات بأنه ضابط في المكافحة، يهم قيادة الجيش التأكيد على أن الشخص المذكور ليس من عديدها، وتدعو جميع هذه المواقع إلى توخي الدقة والتأكد من المعلومات قبل نشرها.