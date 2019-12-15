الجوزو: نطالب بفتح تحقيق بالعنف الذي تعرّض له أبناء برجا

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قال مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، في بيان، إنّ "أهالي إقليم الخروب بشكل عام وبرجا بشكل خاص يعانون أشدّ المعاناة من التلوث الذي يمتد من ساحل الإقليم إلى داخله ويهدّد صحة الناس ويتسبب بالأمراض الخطيرة، ومع ذلك فإنّ شركة الكهرباء رغم وجودها على ساحل الإقليم، لا يستفيد الإقليم منها والذي يعاني من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، ويؤثر ذلك تأثيراً كبيراً على حياة الناس وصحتهم. وكنّا نتمنى أن يعامل شباب برجا معاملة حكيمة لاستيعاب صرختهم المحقة بدلاً من التعامل معهم بالعنف والقوّة". وأضاف: "وحرصاً منّا على المؤسسة العسكرية التي ينضوي تحت لوائها العديد من أبناء برجا، نطالب بفتح تحقيق بالعنف الذي تعرّض له أبناء برجا".