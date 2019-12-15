عدوان: وضعت في عهدة عبود ما جاء في مؤتمر حبيش

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أصدر النائب جورج عدوان بيانا، بعد المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب هادي حبيش، قال فيه: "على أثر المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب المحامي هادي حبيش بصفته وكيل رئيسة هيئة إدارة السير المهندسة هدى سلوم، واستعرض فيه أمورا قانونية تتعلق بالقضية التي أثيرت قبل أيام، اتصلت برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ووضعت في عهدته كل ما جاء في هذا المؤتمر، وتمنيت عليه عرضها على مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الخطوات القانونية التي يرونها مناسبة، وبالسرعة الممكنة في كل ما يتعلق بهذا الملف، مؤكدا حرصنا الشديد على تطبيق القوانين واستقلالية القضاء وإرساء مبدأ العدالة".