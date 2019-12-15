درغام تفقد مكتب التيار في الجديدة: هذه الأعمال التخريبية لن تثنينا عن عملنا

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شدد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام خلال تفقده مكتب التيار الوطني الحر في بلدة الجديدة، بحضور منسق هيئات الأقضية في الشمال أنطوان عاصي، ومنسق هيئة القضاء في التيار المحامي فادي إسطفان، وقيادات ومناصري التيار، "على أن هذه الأعمال التخريبية لن تثنينا عن عملنا بل تزيدنا إصرارا على التمسك بمبادئنا ومد اليد والعمل سويا مع مختلف الأفرقاء للنهوض بوطننا وصولا الى الخلاص".

وأضاف: إن هذا العمل التخريبي لجهة تكسير المكتب واحراق محتوياته، بعيد كل البعد عن ثقافة أبناء عكار وأخلاقهم، مؤكدا أن المرحلة التي نمر بها اليوم تتطلب الوعي واحترام الآخر وحريته ومبادئه وتغليب المصلحة الوطنية على كل الاعتبارات الأخرى.

وأشار درغام الى أهمية الحراك الذي يطالب بحقوق عكار، لافتا الى أن هذا الحراك كان أول من رفع الصرخة بوجه الظلم والحرمان اللاحق بالمحافظة وطالب بإنصافها.

وكان درغام قد أصدر بيانا إستنكر فيه هذا العمل، داعيا الأجهزة الأمنية الى كشف الفاعلين ومحاسبتهم، كما إستنكر الاعتداء على مكتب تيار المستقبل في بلدة خريبة الجندي.