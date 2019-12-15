هيئة قضاء عكار في التيار: ما الهدف من التعدي على مكاتب التيار في هذه المرحلة؟

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان الآتي:

تدين هيئة قضاء عكار في التيار الوطني الحر الاعتداء على أحد مكاتب التيار في بلدة جديدة الجومة العكارية حيث أقدمت بعض المجموعات على دخول المكتب وتحطيم واحراق محتوياته. وتساءلت الهيئة "لماذا بعد حمانا وطرابلس وجونيه يأتي دور عكار اليوم؟ وما الهدف من هكذا تعديات والبلاد مقبلة على استشارات نيابية يأمل اللبنانيون في أن تؤدي إلى تكليف رئيس حكومة جديد؟"

ووضعت الهيئة ما جرى في عهدة الاجهزة الامنية للقيام بالتحقيق تمهيدا لمعاقبة الفاعلين وفق القانون لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال.