هل تؤجل الاستشارات النيابية؟

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أكدت مصادر الرئاسة لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه ليس هناك من تأجيل للاستشارات النيابية، مشيرة في الوقت عينه إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يزال عند موقفه لجهة شكل الحكومة التي يرى أنه يفترض أن تكون تكنوسياسية، حيث إن الحاجة ضرورية للغطاء السياسي لأي قرار قد تتخذه وللقيام بمسؤولياتها، وهو ما لا يمكن تأمينه، وجددت موقف عون السابق لجهة مشاركة الحراك الشعبي، وقالت: "لكن المشكلة في اختيار من يمثل هؤلاء، وهو أحد الأسباب التي قد تؤخر عملية التأليف، إضافة إلى المماحكات التقليدية والمتوقعة بين الفرقاء".