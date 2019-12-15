عناوين الصحف ليوم الأحد 15 كانون الأول 2019

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الديار: أكبر أزمة مالية نقدية قد تؤدي الى افلاس لبنان سنة 2020

تصاعد حدة الاشتباكات الرينغ وساحة الشهداء بين المتظاهرين واصابة قوى أمن

الاشتباكات بين الحراك الشعبي والكتائب والقوات وبين حزب الله وحركة امل



النهار: تصعيد وعنف وغزوات عشية اثنين التكليف!





الشرق الأوسط: صدامات في وسط بيروت وعشرات الجرحى

تكليف الحريري بات محسوماً بأكثرية نيابية

الأنباء: جعجع: سنشارك في الاستشارات ولا نشارك بالحكومة.. وهيل قريباً في بيروت للقاء المسؤولين عدا باسيل

الاستشارات غداً..وعودة التوتر لـ«الرينغ».. وبري يحذّر من ثورة جياع



الوطن السورية: مجلس الشعب: مستمرون بالنضال ومقارعة الاحتلال.. صالح: موقف أهلنا لم يتغير … في ذكرى قرار الضم المشؤوم.. السوريون أكثر إصراراً على استعادة جولانهم