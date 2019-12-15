تكليف الحريري بات محسوماً بأكثرية نيابية

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باتت إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لتأليف حكومة جديدة بأكثرية نيابية محسومة غداً, فيما من المتوقّع ألا يكون مسار تشكيلها سهلاً، انطلاقاً من الخلافات المستمرة حول الصيغة التي سيتم على أساسها اختيار مجلس الوزراء.

وبعد إعلان وزير الخارجية، رئيس «التيار الوطني الحر»، جبران باسيل، أنه لن يشارك في الحكومة وتلميح الأمين العام لـ {حزب الله} حسن نصر الله إلى إمكانية تسمية الحريري، مشيراً إلى أنه بعد التكليف يتم البحث في التأليف، أعلن أمس رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع عدم مشاركته في الحكومة فيما قالت مصادر مواكبة للمباحثات الحكومية لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات» سيسمي الحريري لكنه لن يمنحها الثقة إذا إن لم تكن وفق مواصفاته.