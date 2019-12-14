خريش: تفاجأنا بمشهد العنف في الشارع… ولن نشارك في حكومة يرأسها الحريري

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قالت نائبة رئيس التيار الوطني الحر مي خريش للجديد "تفاجأنا بمشهد العنف الذي يدور في الشارع اليوم، وأضافت "موقفنا واضح وليس هناك مناورات سياسية وأخذنا قرار بعدم المشاركة في حكومة مثيلة لسابقاتها أو تضرب الميثاقية وطالبنا بحكومة اختصاصيين، نريد حكومة منتجة تحقق مطالب الشعب لأن البلد ذاهب نحو الانهيار

وتابعت "يجب الفصل بين موقف رئيس الجمهورية وموقفنا كـ تيار وطني حر" وقالت "ربما نحقق بالمعارضة البناءة إنجازات عجزنا عن تحقيقها عندما كنا ضمن الحكومة"

مي خريش أكدت أنه "لن نشارك في حكومة يرأسها سعد الحريري وسوف نشارك بالاستشارات ولدينا عدة طروحات بالنسبة للأسماء

وأضافت خريش أن "القوات اللبنانية تهربت من المسؤولية أما نحن فقد تحملناها وحزب الله حليفنا ولكننا نتخذ القرار الذي نراه مناسباً لمصلحة البلد، ونحن نمد أيدينا لكل الأفرقاء لتشكيل حكومة لإنقاذ البلد وقنوات التواصل لم تقطع مع أحد

وتابعت أن "العلاقة جيدة بين باسيل وقائد الجيش وليس هناك حالة من التنافس بينهما وموضوع الرئاسة لم يفتح بعد".