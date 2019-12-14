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نقيب المحامين في طرابلس والشمال نفى كلاما منسوبا إليه عبر وسائل التواصل الإجتماعي

14
DECEMBER
2019
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أكد نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، في بيان، أن "ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي حول مقال بموضوع "حبيش قال لي فاتحة كرخانة يعني انت شر..."، ونسبه إلى النقيب المراد، هو كلام غير دقيق على الإطلاق"، معلنا استغرابه "أشد الاستغراب، حول نسبه إلي، والأسباب الكامنة وراء ذلك، لا سيما أن مجلس نقابة المحامين في طرابلس كان قد أصدر بيانا واضحا ودقيقا يوم أمس، بشأن الحادث المؤسف الذي حصل في قصر عدل بعبدا، بين النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان والمحامي النائب هادي حبيش".

وتمنى المراد "على الجميع، توخي الدقة عند نشر أي خبرٍ يتعلق بنقيب ونقابة المحامين في طرابلس"، مؤكدا أن "المصدر الرسمي المعتمد لأي خبر او بيان أو نشاط، يصدر عبر صفحته الرسمية، أو عبر صفحة نقابة المحامين في طرابلس الرسمية والتطبيق الخاص بالنقابة".

أكد نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، في بيان، أن "ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي حول مقال بموضوع "حبيش قال لي فاتحة كرخانة يعني انت شر..."، ونسبه إلى النقيب المراد، هو كلام غير دقيق على الإطلاق"، معلنا استغرابه "أشد الاستغراب، حول نسبه إلي، والأسباب الكامنة وراء ذلك، لا سيما أن مجلس نقابة المحامين في طرابلس كان قد أصدر بيانا واضحا ودقيقا يوم أمس، بشأن الحادث المؤسف الذي حصل في قصر عدل بعبدا، بين النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان والمحامي النائب هادي حبيش".

وتمنى المراد "على الجميع، توخي الدقة عند نشر أي خبرٍ يتعلق بنقيب ونقابة المحامين في طرابلس"، مؤكدا أن "المصدر الرسمي المعتمد لأي خبر او بيان أو نشاط، يصدر عبر صفحته الرسمية، أو عبر صفحة نقابة المحامين في طرابلس الرسمية والتطبيق الخاص بالنقابة".
 
 
 
 
 
 
 
 
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