قوى الأمن تنشر فيديو يظهر الاعتداء بالحجارة والمفرقعات النارية على عناصر مكافحة الشغب

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نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فيديو على حسابها عبر تويتر "يظهر الاعتداء بالحجارة والمفرقعات النارية على عناصر مكافحة الشغب".

وكانت المديرية قد أعلنت أنّ عناصر مكافحة الشغب تتعرّض لاعتداءات ورمي حجارة ومفرقعات نارية من قبل بعض الاشخاص، طالبة وقف هذه الاعتداءات والا ستضطر لاتخاذ اجراءات اضافية واكثر حزماً.



وحاولت مجموعة من الشبان أتت من الخندق الغميق الدخول الى منطقة الخيم في وسط بيروت، إلا أنّ قوة من مكافحة الشغب منعتهم بمؤازرة من الجيش اللبناني... للاطلاع على تفاصيل ما حصل، إضغط هنا.