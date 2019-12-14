هل وقعتم ضحية هذا النشال؟

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عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف ح. ف. (مواليد عام ١٩٨٨، لبناني) لقيامه بعدة عمليات نشل اشخاص من داخل سياراتهم على متن دراجة آلية.

وبالتحقيق معه، من قبل مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية اعترف بما نسب اليه، بالاشتراك مع شخص آخر -العمل جار لتوقيفه-، كما اعترف بتعاطي المخدرات.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور الى المفرزة المذكورة، أو الاتصال على الرقم 901203/01، ٩٠٠٣٩١/٠١، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.